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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بجولة تفقدية|رئيس جامعة الأزهر يلتقي عمداء كليتي اللغة العربية وأصول الدين والدعوة بالمنوفية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية امس السبت، شملت تفقد الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أعقبها زيارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بمدينة السادات وافتتاح المدينة الجامعية للطالبات علي هامش الزيارة. 

رئيس جامعة الأزهر يلتقي عمداء كليتي اللغة العربية وأصول الدين والدعوة بالمنوفية

وذلك في اطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان عليها والوقوف علي ماتشهده هذه الكليات من اعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة للبنيه الاساسية بها. 

ثم اختتم رئيس الجامعة جولته الي محافظة المنوفية بتفقد كليتي اللغة العربية وأصول الدين والدعوة  بشبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية، والدكتور خالد عبد العال نصر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدكتور عبد الله رفاعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين لمتابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد "2023-  2024 م.

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 كلية الدراسات الاسلامية والعربية

في محطته الثانية لكليات جامعة الأزهر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للاطمئنان على اعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بها قبل بداية العام الدراسي الجديد  "2023- 2024".

قام الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر بجولة تفقدية الي كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بالسادات ، رافقه خلالها الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 

واجتمع رئيس الجامعة مع اسرة الكلية برئاسة الدكتور سعيد جمعة عميد الكلية، وتناقش رئيس الجامعة مع اعضاء هيئة التدريس في عدة امور متعلقة بالعملية التعليمية، اعقب ذلك التوجه إلى المدينة الجامعية للطالبات وقام رئيس الجامعة بافتتاحها وسط سعادة كبيرة من اسرة الكلية، وتتضمن عمارة سكنية مكونة من 16شقة تحتوي علي عدد 40 غرفة تتسع الغرفة الواحدة لـ 4  طالبات باجمالي عدد 160 طالبة ، تم عمل صيانة للعمارة عن طريق احد مؤسسات المجتمع المدني التي وجه رئيس الجامعة لهم الشكر والتقدير علي جهودهم  في اعمال الصيانة للعمارة السكنية خدمة للطالبات في الكلية. 

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود الدراسات الإسلامية والعربية العام الدراسي الجديد

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