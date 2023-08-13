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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف.. نوع من التوابل يكافح انتشار سرطان الفم وينسف دهون الجسم

نوع من التوابل يحميك
نوع من التوابل يحميك من مرض خطير وينسف الدهون

الحبهان هو نوع من التوابل المعروفة ويشيع استخدامها حول العالم لطهي اللحوم وأطباق الطعام المختلفة، وتحتوي القرون الجافة من الحبهان على زيوت متطايرة وأحماض فينولية وستيرول .. ولها فوائد مذهلة علي جسم الانسان .. حيث كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة "تاكساس" الأمريكية، عن احتواء حبة الحبهان على العديد من الفوائد الصحية، وأنها تعمل على فتح الشهية وتساعد على فقدان الوزن وتقليل مستوى الالتهابات في الجسم. 

 

وأكدت الدراسة أن  الشخص لكي يحصل على هذه الفوائد فإنه يجب تناول حوالي من 8  إلى 10 حبات من الحبهان يوميا،  حيث أنه  يتمتع بقدرة كبيرة علي مكافحة الإلتهاب، وهو ما يعد أمرا هاما للوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. 

 

واكتشف الباحثون الذين قاموا بإجراء الدراسة  أنه عند إعطاء الحيوانات كميات يومية من حبة الحبهان فإن ذلك دفعتها إلى تناول المزيد من الطعام، وساعدها على حرق المزيد
من السعرات الحرارية وفقدان المزيد من الدهون. 

 

كما أشارت الدراسة ايضا إلى إن الحبهان  يساعد على مكافحة مرض السرطان إذ يحتوي على مجموعة من المواد والعناصر الغذائية، ويُساعد على زيادة نشاط أنزيمات معينة لها دور محتمل في مهاجمة وقتل الخلايا السرطانية .. ويساعد على منع انتشار السرطانات، إذ وجدت دراسة أولية أن تناول الحبهان ساعد على منع انقسام وانتشار الخلايا السرطانية لدى عينة من الأشخاص المصابين بسرطان الفم.

توابل الحبهان السرطان دراسة عناصر غذائية

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