إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

أصيب 21 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بانحاء الجسد في حادث تصادم أتوبيس في أتوبيس 26 راكبا بطريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي أمام البنزينه وتم نقل المصابين إلى مستشفي الغندور وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الغندور بمدينة العاشر من رمضان بإستقبال 21 شخصا مقيمين بنها وطوخ مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بانحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس في أتوبيس 26 راكبا بطريق جنيفا خلف المركز الطبي العالمي أمام البنزينه وتم نقل المصابين إلى مستشفي الغندور وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.