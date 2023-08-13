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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم 5 سيارات.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارت ملاكي في سوزوكي في سيارة نقل بطريق ههيا الزقازيق بين العدوة والمسلمية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات الأحرار والتيسير بالزقازيق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الأحرار باستقبال كلا من "كريم م ا" 23 سنة مقيم طنطا بمحافظة الغربية مصابا بإشتباة كسر بالضلوع وكدمات بالظهر و"الحسيني م ا ع" 20 سنة مقيم ههيا مصابا بإشتباه كسر بالحوض و"ابراهيم ن ع" 19 سنة مقيم السنطة بمحافظة الغربية مصابا بكسر بالعمود الفقري و"إسلام ا ع س" 28 سنة مقيم طنطا بمحافظة الغربية مصابا بإشتباه كسر بالضلوع وإشتباه خلع بمفصل الركبة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية

فيما استقبلت مستشفى التيسير بالزقازيق "السيد ع ا ع" 34 سنة مقيم بني عامر دائرة محافظة الشرقية مصابا بكسر مضاعف بالذراع الايمن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارت ملاكي في سوزوكي في سيارة نقل بطريق ههيا الزقازيق بين العدوة والمسلمية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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