مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم وتحديدا طريق 36 الحربي بعد كمين الصالحية إتجاه البعالوة حادث مأسويا حيث وقع حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعض مما أسفر عن مصرع اب ونجلتيه الإثنتين وملازم شرطة وطالب وطالبة وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الصالحية وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفي الصالحية بإستقبال اب ونجلتيه متوفين و ملازم شرطة 24 عانا مقيم القاهرة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثث الأربعة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما استقبلت المستشفي شخصين مصابين ما بعد الارتجاج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعض بعد كمين الصالحية إتجاة البعالوة وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الصالحية وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.