زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، أن المملكة المتحدة ستقدم الدعم لأوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ وإنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية .

وقال زيلينسكي ،في خطاب نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية إن "هذا الأسبوع اقتربنا أكثر من اتخاذ القرارات اللازمة، حيث أجريت محادثة مع المستشار الألماني، ونتحدث أيضا مع العديد من الشركاء الآخرين في أوروبا بشأن أنظمة "باتريوت".

وأوضح أن "أود أن أشكر بشكل خاص المملكة المتحدة وفرنسا، لقد اتخذت فرنسا قرارا بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات ميراج إضافية وصواريخ للدفاع الجوي، بينما ستواصل المملكة المتحدة مساعدتنا في مجال الدفاع الجوي، وكذلك في مجال الصواريخ وفي إنتاج الطائرات المسيرة الاعتراضية ".