قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الإيطالية بروما
حقيقة زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني.. بماذا ردت الفنانة الشابة؟
عادل عتمان: كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية جسّدت رؤية مصر المتوازنة
محمد سعده من بروكسل: شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي
أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيلينسكي يدعو لوقف إطلاق النار .. هجمات روسية جديدة وعقوبات مرتقبة

زيلينسكي
زيلينسكي
البهى عمرو

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الداخل الأوكراني يشهد نقاشات واسعة حول وقف إطلاق النار، إلى جانب العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، وذلك قبل الاجتماع المرتقب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى بحث آليات وقف إطلاق النار خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن كييف تسعى للحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة ودعم عسكري موسع، بما في ذلك تسهيل وصول الأسلحة الغربية إلى الداخل الأوكراني لصد الهجمات الروسية.

وأضاف مناف أن الرئاسة الأوكرانية رحبت بالعقوبات الأوروبية الأخيرة، وتترقب إقرار حزمة جديدة تهدف إلى تقليص قدرات روسيا العسكرية والحد من واردات السلاح التي تُستخدم في قصف الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن المدن الأوكرانية، بما فيها العاصمة كييف، شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الانفجارات ناجمة عن هجمات بطائرات مسيّرة روسية انتحارية، استهدفت مرافق الطاقة الكهرومائية والكهربائية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة لتثبيت الهدنة.

وختم المراسل بالقول إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة وقف إطلاق النار "عند النقطة صفر" تتقاطع مع دعوات زيلينسكي الأخيرة خلال زيارته إلى بروكسل.

القاهرة الإخبارية روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

دواجن بيضاء

انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الأمطار.. وإزالة التعديات على نهر النيل

جانب من الاجتماع

مستشار رئيس الجمهورية يشارك فى إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان

صورة ارشيفية

أجبروه على فتحه.. السجن عامين للمتهمين في واقعة التعدي على عامل مزلقان بالإسماعيلية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد