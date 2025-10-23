زيلينسكي يدعو لوقف إطلاق النار .. هجمات روسية جديدة وعقوبات مرتقبة

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الداخل الأوكراني يشهد نقاشات واسعة حول وقف إطلاق النار، إلى جانب العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، وذلك قبل الاجتماع المرتقب بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا إلى بحث آليات وقف إطلاق النار خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن كييف تسعى للحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة ودعم عسكري موسع، بما في ذلك تسهيل وصول الأسلحة الغربية إلى الداخل الأوكراني لصد الهجمات الروسية.

وأضاف مناف أن الرئاسة الأوكرانية رحبت بالعقوبات الأوروبية الأخيرة، وتترقب إقرار حزمة جديدة تهدف إلى تقليص قدرات روسيا العسكرية والحد من واردات السلاح التي تُستخدم في قصف الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن المدن الأوكرانية، بما فيها العاصمة كييف، شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الانفجارات ناجمة عن هجمات بطائرات مسيّرة روسية انتحارية، استهدفت مرافق الطاقة الكهرومائية والكهربائية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة لتثبيت الهدنة.

وختم المراسل بالقول إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة وقف إطلاق النار "عند النقطة صفر" تتقاطع مع دعوات زيلينسكي الأخيرة خلال زيارته إلى بروكسل.