زيلينسكي يعلن دعمه لترامب في التوقف عند خطوط المواجهة الحالية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا وروسيا للتوقف عند خطوط المواجهة الحالية تعد "حلاً وسطاً جيداً".

لكن زيلينسكي، الذي يزور دول الشمال الأوروبي، أعرب عن شكوكه في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيؤيد ذلك.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، يوم الأربعاء، بأن التحضيرات لقمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا).

ونُقل عن ريابكوف قوله: "التحضيرات للقمة مستمرة. لا أرى أي عقبات كبيرة".

أردف"السؤال هو ما إذا كانت المعايير التي حددها الرئيسان في أنكوريج ستُبلور بتفاصيل محددة. إنها عملية صعبة، أعترف بذلك - ولكن هذا هو بالضبط ما يسعى إليه الدبلوماسيون".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ريابكوف قوله إنه لا يستطيع تأكيد أن روسيا أبلغت واشنطن بموقفها فيما يُعرف بـ"الوثيقة غير الرسمية".

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان وشخص مطلع على الوضع لرويترز إن روسيا كررت شروطها السابقة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا في "وثيقة غير رسمية".