الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القوات الإسرائيلية تشدد إجراءاتها العسكرية على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها العسكرية على حي الشيخ جراح بالقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها العسكرية على حي الشيخ جراح بالقدس
أ ش أ

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية على حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ومنعت المواطنين من التحرك بحرية داخله، في الوقت الذي اقتحم فيه مستوطني ما يسمى قبر شمعون الصديق لأداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أقامت نقاط تفتيش في الحي الذي يشهد انتشاراً كثيفاً للآليات العسكرية والحواجز الحديدية، ومنع الوصول إلى شوارع محددة، ما أدى إلى تعطيل الحياة المواطنين اليومية، فيما أقيم حفل صاخب داخل خيمة كبيرة نُصبت بجانب ما يسمى القبر، وتم فصل الرجال عن النساء في خيمة أخرى.

وقالت محافظة القدس في بيان إن الوقائع الميدانية تؤكد أن الاحتلال يستغل المزاعم الدينية المتعلقة بالمغارة كذريعة لفرض مزيد من التضييقات على المواطنين وتسهيل اقتحام المستعمرين دون أي رادع، ضمن إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ البنية الاستعمارية في قلب الحي، وخلق واقع يتناقض مع طابع المنطقة التاريخي والاجتماعي.

وأكدت أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول ما يسمى قبر شمعون الصديق لا أساس لها من الصحة تاريخياً أو أثرياً، فالمكان كان يعرف تاريخياً باسم مغارة الشيخ صديق السعدي، التي امتلكها عام 1733 واستخدمها مكانا للخلوة الصوفية والاجتماع مع تلاميذه. ولا يوجد أي أساس للادعاءات الإسرائيلية التي تربط الموقع بشمعون الصديق، ولم تستخدمها أي شخصية يهودية قديمة كما تروج الروايات الصهيونية.

وشددت المحافظة على أن الاحتلال يبرر سياساته الاستعمارية باستخدام المزاعم الدينية، بينما يعكس الواقع على الأرض إستراتيجية ممنهجة لفرض السيطرة على الحي وتهجير سكانه تدريجياً، مؤكدة أن الرواية التاريخية الفلسطينية المبنية على الوثائق والمحاكم الشرعية وملكية العائلات المقدسية الأصلية، هي المرجع العلمي والأثبت، وتدعمها اليونسكو والقرارات الدولية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة منعت المواطنين من التحرك بحرية داخله اقتحم فيه مستوطنون ما يسمى قبر شمعون الصديق لأداء صلواتهم وطقوسهم التلمودية نقاط تفتيش في الحي انتشاراً كثيفاً للآليات العسكرية والحواجز الحديدية

