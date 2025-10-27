قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد تراجعه لأقل من 47.50 جنيه
حزب الله: قرار خوض حرب الإسناد دعمًا لغزة كان مدروسًا وصحيحًا
فريدة سيف النصر تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقها
وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة
غدا آخر موعد.. الداخلية تستقبل طلبات حج القرعة
مادة كاوية وفسحة الموت.. القصة الكاملة لإنهاء حياة أم وأولادها الثلاثة.. اعترافات وتحقيقات
هدية المتحف المصري الكبير للأطفال.. ماذا ينتظرهم؟
البث الإسرائيلية: السماح لحماس بإجراء جولة ميدانية في منطقة الشجاعية شمالي غزة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيلينسكي: فرنسا تزود أوكرانيا بمقاتلات ميراج وبريطانيا توفر الصواريخ

زيلينسكي
زيلينسكي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال إن فرنسا ستزود أوكرانيا بمقاتلات ميراج وبريطانيا ستوفر صواريخ ومسيرات اعتراضية.

وفي وقت سابق قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، ما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق "تيليجرام" أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدودييين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع بين الجارتين في 2022.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 111 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان: "أسقطت 34 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة نوفجورود، و7 فوق كل من مقاطعة بيلجورود والقرم، و5 فوق مقاطعة تولا، و4 فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعتي فولجوجراد وأوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر زوف".


 

أوكرانيا القاهرة الإخبارية زيلينسكي فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ترشيحاتنا

السوبر المصري

قائمة الجوائز المالية لبطولة السوبر المصري.. تفاصيل

دونجا

إعادة الكشف للزمالك.. مفاجأة بشأن مشاركة دونجا في السوبر المصري

الكونفدرالية

تعرف على تصنيف الفرق الـ16 المتأهلة لدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية

بالصور

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد