زيلينسكي: فرنسا تزود أوكرانيا بمقاتلات ميراج وبريطانيا توفر الصواريخ

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قال إن فرنسا ستزود أوكرانيا بمقاتلات ميراج وبريطانيا ستوفر صواريخ ومسيرات اعتراضية.

وفي وقت سابق قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، ما تسبب في وقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق "تيليجرام" أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدودييين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وتقع بيلجورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع بين الجارتين في 2022.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 111 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 111 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح البيان: "أسقطت 34 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و25 فوق مقاطعة بريانسك، و11 فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة نوفجورود، و7 فوق كل من مقاطعة بيلجورود والقرم، و5 فوق مقاطعة تولا، و4 فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان دون طيار فوق كل من مقاطعتي فولجوجراد وأوريول، وطائرة دون طيار واحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وتفير ومنطقة موسكو وبحر زوف".



