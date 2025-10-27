قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بريطانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورا حيويا ورئيسيا في إيصال المساعدات لـ غزة
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
فن وثقافة

منة شلبي وأحمد الجنايني يغيران حالتهما الاجتماعية إلى متزوجين

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

قام المنتج أحمد الجنايني، بتغيير حالته الاجتماعية من أعزب إلى متزوج، وأشار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى حساب زوجته الفنانة منة شلبي. 

وانهالت التهاني على المنتج أحمد الجنايني، وزوجته منة شلبي بعدما قاما بتغيير حالتهما الاجتماعية إلى متزوجين. 

زواج منة شلبي

وتصدرت الفنانة منة شلبي، مؤشرات البحث على محرك جوجل خلال الأيام الماضية؛ بعد تأكيدها لخبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني. 

وتساءل الكثيرون عن فارق العمر بين منة شلبي، وزوجها أحمد الجنايني، فكلاهما عمره 43 عاما، ولكن الفارق بينهما بضعة أشهر فقط. 

أحمد الجنايني مواليد 2 نوفمبر عام 1982، بينما منة شلبي، مواليد 24 يوليو 1982، أي أن الأخيرة تكبره فقط بـ 4 أشهر و8 أيام. 

وكان ردّ منة شلبي على أنباء زواجها مؤخراً، وكونها أحدث عروس بالوسط الفني، غير قاطع، حيث قالت: "قولوا يارب".

منة شلبي

حضرت الفنانة منة شلبي حفل افتتاح وندوة تكريمها في مهرجان الجونة، يوم 16 أكتوبر الحالي، وذلك بعد منحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وفي ندوة تكريمها حرص العديد من الفنانين والمشاهير على الحضور، وكان في مقدمة الصفوف، المنتج أحمد الجنايني، الذي حرص على حضور ندوتها كاملة.

وعبّرت الفنانة منة شلبي عن سعادتها البالغة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "كلمة إبداعي كانت كبيرة بالنسبة لي، لأن جزءًا كبيرًا من عمري وحياتي مكرّس للعمل، فأنا أعمل منذ كان عمري 16 عامًا، ولو في أي ارتباط في حياتي فهو ارتباطي بالفن، أنا تزوجت شغلي طول عمري".

وأضافت منة شلبي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "كل دور عملته بمثابة ابني، أراعيه وأمنحه وقتًا ومساحة أكبر مما أمنحه لنفسي، منذ لحظة موافقتي على الفيلم وحتى نهايته، فهو بالنسبة لي مثل ابني".

