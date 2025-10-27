قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
محافظات

العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل

رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة
رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة
ايمن محمود

أشاد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية بإعلان الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء عن بدء الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية، الذي يشمل 1128 قطعة بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة.

وأوضح  رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن مساحات الأراضي المطروحة بمدينة العلمين الجديدة تناسب مختلف الأنشطة الصناعية في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، بما يتماشى مع خطة الدولة لتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة.

وأشار إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار التوافق بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان في تكامل الأدوار وطرح فرص وخدمات للمصنعين بمدينة العلمين الجديدة عاصمة السياحة في مصر وقبلة الصناعة.

وأضاف ان  جهاز مدينة العلمين الجديدة يواصل دعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التصنيع المحلي، بما يرسخ مكانة المدينة كأحد أهم مقاصد التنمية الشاملة في مصر.

ومن المقرر أن  يستمر استقبال طلبات التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg) خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر 2025، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مشروعات الخطة الإستثمارية المركزية والإضافية  لمديرية الشباب والرياضة والإعتمادات المالية المرصودة  للعام المالى   2025/  2026 بتكلفة إجمالية بلغت 4.7  مليون جنيه وذلك  بالإضافة إلى المشروعات المركزية  التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وتحدث طفرة فى الإنشاءات الرياضية بالمحافظة. 

ووجه  محافظ مطروح الشكر  للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  على أهتمام ودعم  الوزارة  الدائم  لمحافظة مطروح  ،  لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة مراكز الشباب والقطاع الرياضي بشكل كامل لخدمة الشباب والنشء بالمحافظة.

 وأوضح الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن مشروعات  الخطة المركزية  للمديرية  هذا العام  تشتمل على تنفيذ عدة مشروعات رياضية بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة بلغت بتكلفة  3.7 مليون جنيه   منها  استكمال المبنى الإدارى لنادى الحمام الرياضى وأعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لكلا من نادى الزهور ومركز السوينات وأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو لهو البحرى. هذا  بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه ضمن  الخطة الإضافية للمديرية  لتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب السلوم وتوصيل خط المياة لمدرج الملعب   مشيرا إنه تم الإنتهاء من  إعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها بمعرفة استشاريين من الوزارة  ومديرية الشباب والرياضة بما يضمن إستدامة تلك المنشآت لخدمة أبناء المحافظة بالاضافة  إلى  المشروعات المركزية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة  والتى تضم  إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أبوشروف  - إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب السلام - إنشاء ملعب اكليريك بمركز شباب سيوة - إنشاء سور بنادي شبيبة القبائل و إنشاء ملعب قانوني بنادى الزهور - إنشاء ملعب قانوني بنادي الترسانة بالإضافة الي إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الملعب الخماسي بنادى الحمام الرياضي وقرب الإنتهاء من الملعب القانوني والمدرجات الملحقة بنادى الحمام الرياضي  والبدء فى إعداد الرسومات الهندسية لإنشاء المدينة الشبابية بسيوة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدينة العلمين الجديدة

