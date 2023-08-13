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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«الجيزاوي» يتفقد أعمال التجديدات بمبنى مجمع الخدمات ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة بمبنى مجمع الخدمات بمدينة بنها رافقه خلال الجولة الدكتورة ألفت مسعد مديرة معهد التمريض، ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.
وتفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال التجديدات والصيانة بإدارة الوافدين ، كما تفقد مدرجات بمعهد التمريض ، والأماكن المخصصة لصندوق حساب البحوث العلمية ، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية ، مؤكدا علي أهمية بحث احتياجات كل جهة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجديدات، والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير، طبقا للمواصفات المعتمدة.
يذكر أن مبنى مجمع الخدمات ببنها يضم " مركز للطبع والنشر ، وإدارة الوافدين ، ومعهد التمريض ، والعيادات الطبية ، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية ، و صندوق حساب البحوث العلمية ".

جامعة بنها رئيس جامعة بنها معهد التمريض إدارة الوافدين مدينة بنها

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