«الجيزاوي» يتفقد أعمال التجديدات بمبنى مجمع الخدمات ببنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة بمبنى مجمع الخدمات بمدينة بنها رافقه خلال الجولة الدكتورة ألفت مسعد مديرة معهد التمريض، ومسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وتفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال التجديدات والصيانة بإدارة الوافدين ، كما تفقد مدرجات بمعهد التمريض ، والأماكن المخصصة لصندوق حساب البحوث العلمية ، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية ، مؤكدا علي أهمية بحث احتياجات كل جهة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.

وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجديدات، والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير، طبقا للمواصفات المعتمدة.

يذكر أن مبنى مجمع الخدمات ببنها يضم " مركز للطبع والنشر ، وإدارة الوافدين ، ومعهد التمريض ، والعيادات الطبية ، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية ، و صندوق حساب البحوث العلمية ".