موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي اليوم والقنوات الناقلة

يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي تشيلسي في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة الليفر أمام منافسه تشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية ويتم نقلها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت القطرية.

ويسعى ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح إلى الفوز في مباراة اليوم وتقديم ضربة بداية قوية بالدوري الإنجليزي .



وافتتح مانشستر سيتي حامل اللقب مباريات الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الماضي، حيث حقق الفوز أمام منافسه بيرنلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور.