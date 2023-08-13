نجوم تعرضوا للسحر السفلي| فيفي عبده تتعرض للدجل بسبب 60 ألف جنيه.. طلاسم في بيت حورية فرغلي.. ونجلاء بدر تستعين بالشيوخ

لم تكن الفنانة فيفي عبده الوحيدة بين النجوم الذين كشفوا عن تعرضهم للسحر، حيث كشف عدد من الفنانين قبلها عن تعرضهم للسحر والأعمال السفلية ووقوعهم ببعض الأزمات، منهم من تغلبوا عليها بالقرآن والصلاة.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين تعرضوا للسحر.

فيفي عبده

كشفت فيفي عبده عن أنها تعرضت لأعمال سفلية، حيث إنها وجدت عددا من الأعمال السفلية داخل منزلها، وقامت بالتخلص منها.

وكشف المنتج أحمد الزواوي، تفاصيل خلافه مع الفنانة فيفي عبده منذ عام 2017، متهمًا إياها بالنصب عليه في 10 آلاف دولار، مؤكدًا أنه لجأ للسحر والدجل حتى يسترجع حقه منها، وأن ما تمر به فيفي عبده من وعكة صحة حالية وخلال السنوات الماضية كانت بسبب السحر الذي أعده لها.

وقال الزواوي، خلال حواره مع الإعلامية مروة صبري، في برنامجها “قعدة ستات” المذاع عبر شاشة قناة “القاهرة اليوم”: والله العظيم اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول، وأذيتها زي ما هي أذتني، ولو طولت أموتها هموتها إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا أن النص مليون جنيه في 2017، كان كل ما أملك أو تحويشة العمر، وضاع مني يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا مأذيهاش؟.

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل تعرض الفنانة فيفي عبده، للسحر الأسود، من خلال المنتج أحمد الزواوي، حيث استضافت الأخير في مداخلة هاتفية للرد عما قاله أخيرا.

وقال المنتج أحمد الزواوي في مداخلة مع بسمة وهبة، إن خلافه مع فيفي عبده يعود إلى عام 2017، حيث وقعت معه على بطولة فيلم مقابل 400 ألف جنيه، واستلمت عربون قدره 60 ألفا، وبعد اتمام التعاقد مع باقي الأبطال وتحديد موعد للتصوير، تفاجأ بهروب فيفي عبده، وامتناعها عن التصوير.

وتابع الزواوي، أنه تقدم بشكوى ضد فيفي عبده، في نقابة المهن التمثيلية، لكن دون جدوى، وفشلت كافة المساعي الرسمية والودية للحل.

وأضاف الزواوي، أن مرض فيفي عبده، بسبب هدرها لحقه قبل 6 سنوات، وعندما واجهته بسمة وهبة بأنه استخدم السحر الأسود لمرض فيفي عبده، والفيديو الذي قال فيه «السر في الخاتم ده»، تملص ونفى كلامه، واصفا بأنه لديه قدرات ربانية يستخدمها ضد من يؤذيه على حد قوله.

حورية فرغلي

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أنها تعرضت للسحر من قبل ولكنها لا تخشى منه، موضحة أن السحر كان مكتوبا فيه اسمها وأن تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الخلف وتفقد زوجها وعملها.

وأضافت حورية فرغلي، خلال لقاء لها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على فضائية "الحياة"، أنها في مرة من المرات شعرت بإعياء شديد أثناء تصوير أحد المسلسلات وزاد وزنها في تلك الفترة بدون سبب واضح.

وتابعت أنها لجأت لأحد الشيوخ المعالجين، وتفاجأت بوجود سحر مكتوب بطلاسم في حديقة بيتها باللون الأحمر، مؤكدة أن الشيخ المعالج رفض ذكر الفاعل لهذا العمل، قائلة: "منه لله اللي عملي العمل ومش عايزة أعرفه، وانا مليش مشاكل مع احد نهائياً".



نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر أن شخصا قام بعمل سحر سفلي لها، حيث إنها كانت تتعرض لـ كوابيس، واستعانت بأحد الشيوخ.

وتابعت نجلاء بدر: تم العثور على “السحر" خلف السرير الذى تنام عليه، مؤكدة أنها شعرت بالتحسن حين قامت بقراءة القرآن والصلاة، إضافة إلى استعانتها بأحد الشيوخ الذى ظل في تلاوة سورة البقرة لمدة 7 أيام.

أحمد فلوكس

قال الفنان أحمد فلوكس إن هناك سيدة كان على وشك الارتباط بها، وكانت سببا فى وجود سحر، وقد حذره البعض منها، حيث إنها اعتادت على أن تقوم بذلك.

وأشار فلوكس إلى أنه أصيب بالاكتئاب والعصبية الشديدة، وقد أثر على حياته الشخصية والمهنية، وقام بالذهاب لأداء العمرة والتقرب إلى الله.

إيهاب توفيق

كشف المطرب إيهاب توفيق عن أن زميلا قام بعمل سحر سفلى له بعد زيارته فى منزله ، مؤكداً ان العاملين فى منزله وجده موضوعا فى ركن من أركان المنزل.

وأكد “توفيق”، أنه بعد تلك الزيارة انقلبت حياته رأساً على عقب، وحتى الآن لم يقم بأى ردة فعل تجاه هذا الأمر، رغم أن الجميع أكد له أنه تعرض لعمل سفلى من قبل هذا الشخص تحديدا.

شهيرة

أما الفنانة شهيرة.. فقد كشفت عن تعرضها للسحر من إحدى الزميلات، حيث عانت من حساسية فى وجهها لم يكن لها سبب طبى، ما جعلها لا تتمكن من وضع مستحضرات التجميل في وهج فترة شهرتها فنياً خاصة بعد تقديمها فيلم "وصمة عار".