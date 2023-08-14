تحذير مهم لكل بنت.. أفضل طرق التصدي للتحرش الإلكتروني

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التحرش الإلكتروني، حيث يقوم بعض الأشخاص بإرسال رسائل أو صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية إلى الآخرين دون موافقتهم. ويعد التحرش الإلكتروني جريمة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على الضحية، مثل الخوف والقلق والاكتئاب.

هناك العديد من الطرق التي يمكن للفتيات من خلالها التصدي للتحرش الإلكتروني، ومنها:

• عدم الرد على الرسائل أو المكالمات التي تحتوي على إيحاءات جنسية.

• إبلاغ أحد الوالدين أو الأصدقاء أو المعلمين عن التحرش الإلكتروني.

• حفظ الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو التي تحتوي على إيحاءات جنسية كدليل.

• التقدم بشكوى إلى الشرطة.

• استخدام تطبيقات الدردشة الآمنة التي تحمي خصوصية المستخدمين.

من المهم أن تتذكر أنك لست وحدك، وأن هناك العديد من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك إذا تعرضت للتحرش الإلكتروني. لا تتردد في طلب المساعدة إذا كنت بحاجة إليها.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعدك على حماية نفسك من التحرش الإلكتروني:

• لا تشارك أي معلومات شخصية عبر الإنترنت، مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك.

• كن حذراً عند قبول طلبات الصداقة من الأشخاص الذين لا تعرفهم.

• استخدم كلمة مرور قوية لحساباتك على الإنترنت.

• قم بتحديث برامج مكافحة الفيروسات الخاصة بك بانتظام.

• كن على دراية بمخاطر استخدام الإنترنت.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك حماية نفسك من التحرش الإلكتروني.