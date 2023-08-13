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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد: انتعاش الحركة بسبب ارتفاع مستوى الإنفاق

رئيس لجنة تسويق السياحة
رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، إن هناك انتعاشًا كبيرًا في حركة السياحة بسبب مستوى الإنفاق السياحي وتنوع المنتج والمقاصد السياحية، مؤكدًا أن مستوى إنفاق الشخص في الليلة وهو المقياس الأهم نتيجة القفزة الكبيرة من مبلغ 80 دولارًا في اليوم إلى 140 دولارًا أو يورو.

تسويق السياحة الثقافية بالصعيد: زيادة التدفق السياحي بنسبة 20%

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا تم عقد مقارنة بين الستة أشهر الأولى من العام الماضي والعام الحالي، نجد أن هناك زيادة في التدفق السياحي بنسبة 20%، وزيادة في مستوى الإنفاق السياحي بنسبة 22%.

وأوضح أن النصف الثاني من العام الذي يبدأ في شهر يوليو ويستمر حتى ديسمبر يزيد في تدفقه السياحي عن النصف الأول من العام بنسبة 15%، لافتًا إلى أنه لأول مرة تصبح صناعة السياحة في ضمير القيادة السياسية، ويصبح هناك دعم حقيقي من الدولة لقطاع السياحة.

السياحة الإنفاق السياحي حركة السياحة السياحة الثقافية إكسترا نيوز

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