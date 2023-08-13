لتزيين الحلويات .. طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت بكل سهولة

يعد كريم الشانتيه من المكونات التي تزين الكيك في مناسبات عيد الميلاد والأفراح والتي تجعل من الكيك مظهر مفرح، حيث كريم الشانتيه يدخل في تزيين الحلويات الشرقية والغربية، يباع الكريم شانتيه في أكياس جاهزة.

نقدم طريقة تحضير كريم الشانتيه في البيت لتوافر مكوناتها وسهولة تحضيرها، والحصول منه على كمية وفيرة وبأقل التكاليف .. إليكم طريقة عمل الكريم شانتيه وفقاً لموقع"Foodnd"



المكونات الكريم شانتيه:



كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

- ربع كيلو من السكر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- قطرات من لون طعام "حسب الرغبة".

طريقة تحضير الكريم شانتيه في الخلاط:

- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به الزبدة، ثم اضربيها جيدًا حتى يصبح قوامها كريمي.

- أضيفي السكر والفانيليا، إلى الزبدة، واخفقي جميع المكونات معًا في الخلاط الكهربائي لمدة دقائق، حتى تمام التجانس.

- أضيفي بعض قطرات من لون الطعام حسب الرغبة، عند الحاجة لتحضير كريم شانتيه ملون، واستمري في الخفق.

- اسكبي الحليب إلى خليط الزبدة والسكر والفانيليا، أثناء الخفق، واستمري في الخلط حتى تمام التجانس، وحتى يصبح لديكِ خليطًا ناعمًا وكريمي مثل كريم الشانتيه الجاهز.

- الآن أصبح لديكِ كريم شانتيه بيتي بطعم الجاهز، ضعيه في كيس حلواني للتزيين، واستخدميه في تزيين الكيك والتورت، وقدميها للتناول .