إصدار 152 بطاقة تموينية جديدة في الوادي الجديد

أعلن المهندس صلاح حلمي، رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إصدار 152 بطاقة تموينية ذكية جديدة تنوعت ما بين بدل فاقد، بدل تالف، فصل اجتماعي، إصدار جديد، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم البطاقة لأصاحبها شخصيا بصورة الرقم القومى.

وقال إنه تم توزيع البطاقات على الإدارات التموينية، بواقع 67 بطاقة لمركز الخارجة، و63 بطاقة لمركز الداخلة، و11 بطاقة لمركز بلاط، و6 بطاقات لمركز باريس، و5 بطاقات لمركز الفرافرة، وذلك تسهيلا على المواطنين بالمراكز.



وأشار إلى تفعيل البطاقات الجديدة لصرف المواطنين مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وفي حالة عدم التفعيل يتقدم المواطن للمكتب التمويني التابع له وإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة في ظل أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.