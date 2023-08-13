تسعى للنهب.. بيان عاجل لحركة "إم 62" بالنيجر بشأن تدخل فرنسا

اتهمت حركة إم 62 في النيجر السلطات الفرنسية بالسعي لشن حرب في البلاد لمواصلة نهب ثروات النيجر وخيراتها.

ووصفت حركة M-62 فرنسا بأنها الوحيدة التي تريد شن حرب في النيجر لمواصلة نهب البلاد وزعزعة استقرار منطقة الساحل ودول أخرى، مثل ليبيا والجزائر ونيجيريا وتشاد في المدى القصير والمتوسط والطويل في محاولة للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة بوفرة.

وقالت الحركة في بيان لها: "لقد أوضحنا أن مشروع العدوان العسكري الذي بدأته فرنسا بالكامل وفرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" هو إعلان الحرب على دول الساحل وبعض الدول المتاخمة للنيجر".

ومن جانبه، أدان اتحاد النقابات العمالية في النيجر، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا لعقوباتهما الصارمة ضد النيجر ودعا إلى رفعها.

ونقلت قناة آر تي إن، التلفزيونية الحكومية في النيجر، عن بيان الاتحاد: "ندين بشدة العقوبات الصارمة التي فرضتها الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا على النيجر ونطالب برفعها على الفور، كما ندين تصرفات نيجيريا التي قطعت إمدادات الكهرباء عن بلادنا في انتهاك للاتفاق الثنائي".

كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجيش البلاد الذي وصل إلى السلطة في النيجر و"حرر الشعب من إملاء فرنسا".