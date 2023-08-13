عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسعى للنهب.. بيان عاجل لحركة "إم 62" بالنيجر بشأن تدخل فرنسا

النيجر
النيجر

اتهمت حركة إم 62 في النيجر السلطات الفرنسية بالسعي لشن حرب في البلاد لمواصلة نهب ثروات النيجر وخيراتها.

ووصفت حركة M-62 فرنسا بأنها الوحيدة التي تريد شن حرب في النيجر لمواصلة نهب البلاد وزعزعة استقرار منطقة الساحل ودول أخرى، مثل ليبيا والجزائر ونيجيريا وتشاد في المدى القصير والمتوسط والطويل في محاولة للسيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة بوفرة.

وقالت الحركة في بيان لها: "لقد أوضحنا أن مشروع العدوان العسكري الذي بدأته فرنسا بالكامل وفرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" هو إعلان الحرب على دول الساحل وبعض الدول المتاخمة للنيجر".

ومن جانبه، أدان اتحاد النقابات العمالية في النيجر، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا لعقوباتهما الصارمة ضد النيجر ودعا إلى رفعها.

ونقلت قناة آر تي إن، التلفزيونية الحكومية في النيجر، عن بيان الاتحاد: "ندين بشدة العقوبات الصارمة التي فرضتها الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا على النيجر ونطالب برفعها على الفور، كما ندين تصرفات نيجيريا التي قطعت إمدادات الكهرباء عن بلادنا في انتهاك للاتفاق الثنائي".

كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجيش البلاد الذي وصل إلى السلطة في النيجر و"حرر الشعب من إملاء فرنسا".

بيان عاجل من اتحاد النقابات العمالية في النيجر بشأن عقوبات إيكواس الاقتصادية

المجلس العسكري في النيجر يعلن عن انفراجة كبيرة للأزمة.. تفاصيل

النيجر فرنسا ليبيا الجزائر نيجيريا تشاد ايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

حيازة حشيش.. إخلاء سبيل فنان شهير وغرامة 5 آلاف جنيه

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

كان بيحطها في الثلاجة.. كيف أنهى العم حياة سجدة ابنة شقيقه بأكتوبر؟

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع "الحبيب حسن" ظهير أيسر منتخب النيجر الأوليمبي

علماء نيجيريا: المعارضون العسكريون في النيجر منفتحون لحل المواجهة مع ايكواس

بيان عاجل من اتحاد النقابات العمالية في النيجر بشأن عقوبات إيكواس الاقتصادية

المجلس العسكري في النيجر يعلن عن انفراجة كبيرة للأزمة.. تفاصيل

هل يفشل التدخل العسكري لإيكواس في النيجر.. إجابة صادمة

بعد زيارة الطبيب.. الكشف عن التطورات الصحية لرئيس النيجر المحتجز

وفد من نيجيريا يصل النيجر ويجتمع بقائد التمرد

ترشيحاتنا

%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أسيست وهدف أبيض لصلاح.. شوط أول مثير بين تشيلسي وليفربول

تسعى للنهب.. بيان عاجل لحركة "إم 62" بالنيجر بشأن تدخل فرنسا

توطين الصناعات الثقيلة في مصر.. 3 مطالب عاجلة خلاف التمويل الضخم |رؤية

جوزي ترك اطفالي ياكلوا من صفائح الزبالة.. مأساة أميرة داخل محكمة الأسرة

شعبة الخضروات تكشف السر وراء زيادة أسعار البصل وتأثير الحر المحاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

Heart of Stone الوافد الجديد إلى السينما العالمية.. تعرف على قصته وأبطاله

بفتحة على الفخذ.. بنطلون زينة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا |شاهد

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ