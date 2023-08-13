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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم كريم عبدالعزيز.. إلهام شاهين تعلن عن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

الهام شاهين
الهام شاهين

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية 60 سنة دراما في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة،   للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.  


قالت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم:" المهرجان هذا العام خاص بالدراما المصرية ولكن سيكون مستقبلا على مستوى الوطن العربي، وسنحتفل بالدراما على مستوى ٦٠ عاما، وأتمنى وأناشد ان يشارك كل الفنانين في الاحتفالية، وعلينا ان نفرح ببلدنا، وأنظار العالم كله حاليا متوجهة إلى مصر، ونتمنى أن تكون من أهم الدول في العالم.

وأعلنت عن أعضاء لجنة التحكيم وهم كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي والمخرج جمال عبد الحميد.

وحرص على التواجد في مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، والفنانة نجلاء بدر، وإيهاب فهمي.

حرص الفنان أشرف زكي على الإشادة بمدينة العلمين الجديدة وسحرها وجمالها وقال:" سعيد بالنقلة الكبيرة التي تشهدها مصر، ومدينة العلمين، والاقبال الكبيرة على المدينة الساحلية، ونفخر كمصريين ان هذا الصرح الكبير موجود لدينا.

وحكى عن بدايات المهرجان وقال:" لم يتأخر الفنان يحيى الفخراني حينما عرضت عليه الأمر، وأيضا هذا حدث من الشركة المتحدة، وكلمات الشكر قليلة وعاجزة على ماوقدموه لنا ووقفتهم معنا.

وأضاف:" هذه الدورة استثنائية ونحتفل بمرور ٦٠ سنة على الدراما المصرية التي جعلت الفن المصري هو الرائد بالمنطقة العربية، ومهم ان نقول لصناع الدراما الذين حعلوا من مصر هوليوود الشرق ان نكرمهم لرد للجميل وعرفان بما قدموه.

وأكد ان المسابقة هذا العام على شقين وهما لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، وسنعلن النتيجتين في الحفل المقام هنا في العلمين يوم ٢٤ اغسطس، ومستقبلا سيكون المهرجان عربيا ولكن لم نتمكن في تلك الدورة من فعل هذا ولكن الامر في خطتنا.


بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها حرص الفنان يحيي الفخراني رئيس المهرجان على القاء كلمة وقال:" أعتبر الصحافة شريكا أساسيا في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية بشرط الصدق وعدم المجاملة، وقديما كان الممثلون يسهرون بعدما يقدمون أى عرض حتى ينتظروا أخبارهم صباحا.

وتابع:" للأسف الشديد اصبح هناك مجاملات، وأرجو من الصحفيين الحيادية التامة والإيجابية، وعدم الاعتماد بشكل دائم على آراء الجمهور فقط.

وأعلن الفخراني أن هذا العام قاموا بعمل جائزتين وهما جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور.

إلهام شاهين كريم عبد العزيز

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