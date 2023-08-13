رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور شوقي علام بتجديد الثقة مفتيًا للجمهورية

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بثقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإصدار القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 2023م بمد خدمة الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام، اعتبارًا من 12 /8/ 2023م.

وهنأ رئيس جامعة الأزهر مفتي الجمهورية بهذه الثقة الكبيرة في قيمة وقامة أزهرية كبيرة أسهمت إسهامات جليلة في رفعة شأن الوطن من خلال أحداث جليلة ومشاركات بناءة جسد خلالها المنهج الأزهري في جميع المحافل العلمية القائمة على الوسطية والاعتدال محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.