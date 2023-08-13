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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع متأثرة بصعود أسعار النفط

بورصات الخليج
بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد في أعقاب ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة ، مع ارتفاع المؤشر السعودي للجلسة الثالثة على التوالي.

ارتفعت أسعار النفط - المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج - يوم الجمعة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبًا عالميًا قياسيًا وتقلص الإمدادات ، مما دفع الأسعار إلى أسبوعها السابع على التوالي من المكاسب ، وهو أطول خط منذ 2022.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها السابقة. قالت أوبك إن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.

وصعد المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) 1.1٪ ، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي ، بقيادة قفزة 1.6٪ في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (2222.SE).

قالت عدة مصادر يوم الجمعة إن أرامكو أبلغت العملاء في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على الكميات الكاملة من النفط الخام الذي طلبوه لشهر سبتمبر ، حتى مع تمديد الخفض الطوعي الأحادي من جانب المملكة للإنتاج.

وفي قطر ، ارتفع المؤشر (.QSI) بنسبة 0.4٪ ، مع ارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات (IQCD.QA) بنسبة 0.8٪.

وخارج منطقة الخليج ، أنهى مؤشر الأسهم القيادية في مصر (.EGX30) على ارتفاع بنسبة 0.8٪.

وأعلن البنك المركزي المصري أن مصر ستعرض أذون خزانة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو يوم الاثنين، وفقا لرويترز.

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