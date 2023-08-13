اشرف زكي: تكريم الأعمدة الرئيسية في الدراما 24 أغسطس بـ العلمين الجديدة

أكد دكتور أشرف زكي أن دورة مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة استثنائية وسنعود إلى القاهرة الدورات القادمة.

وأقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

وحرص على التواجد في مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، والفنانة نجلاء بدر، وايهاب فهمي.



حرص يحيي الفخراني على ابداء اعجابة بمدينة العلمين وإقامة الدورة الثانية من المهرجان بها وقال:" المكان به تناسق بين السياحة والفن، ولدينا اماكن رائعة والحقيقة انني سعيد بهذه المدينة واتمنى ان يكون كل مهرجان في مكان مختلف

وقال أشرف زكي: ٦٠ سنة دراما سيكون لها احتفال خاص في الحفل المقام يوم ٢٤ أغسطس وسيكون هناك حدث خاص وتكريما لرموز هم أحد الأعمدة الرئيسية في الدراما



وقالت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم:" المهرجان هذا العام خاص بالدراما المصرية ولكن سيكون مستقبلا على مستوى الوطن العربي، وسنحتفل بالدراما على كستوى ٦٠ عام، واتمنى ان يشارك كل الفنانين في الإحتفالية، وعلينا ان نفرح ببلدنا، وانظاى العالم كله جاليا متوجهة إلى مصر، ونتمنى ان تكون من أهم الدول في العالم

واعلنت عن اعضاء لجنة التحكيم وهم كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي والمخرج جمال عبد الحميد

حرص الفنان أشرف زكي على الإشادة بمدينة العلمين الجديدة وسحرها وجمالها وقال:" سعيد بالنقلة الكبيرة التي تشهدها مصر، ومدينة العلمين، والاقبال الكبيرة على المدينة الساحلية، ونفخر كمصريين ان هذا الصرح الكبير موجود لدينا.

وحكي عن بدايات المهرجان وقال:" لم يتأخر الفنان يخيي الفخراني حينما عرضت عليه الامر، وايضا هذا حدث من الشركة المتحدة، وكلمات الشكر قليلة وعاجزة على ماقدموه لنا ووقفتهم معنا.

واضاف:" هذه الدورة استثنائية ونحتفل بمرور ٦٠ سنة على الدراما المصرية التي جعلت الفن المصري هو الرائد بالمنطقة العربية، ومهم ان نقول لصناع الدراما الذين حعلوا من مصر هوليوود الشرق ان نكرمهم لرد للجميل وعرفان بما قدموه.

وأكد ان المسابقة هذا العام على شقين وهما لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، وسنعلن النتيجتين في الحفل المقام هنا في العلمين يوم ٢٤ اغسطس، ومستقبلا سيكون المهرجان عربيا ولكن لم نتمكن في تلك الدورة من فعل هذا ولكن الامر في خطتنا.