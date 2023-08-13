النواب: توطين الصناعة المحلية يقضي على البطالة ويدعم الاقتصاد

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين الصناعة تحرك وطني جاد يوفر العملة الأجنبية، ويدعم التوسع في التصنيع المحلي، مشيدا بجهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية والارتقاء بها.

ولفت النائب، إلى اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والذي تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.

وقال الكمار: إعلان وزير النقل بأن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادٍ مصرية وصناعة محلية، يمثل نقلة هامة في تاريخ الصناعة المصرية.

وأكد عضو صناعة البرلمان، أهمية جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع، الأمر الذي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح النائب مدحت الكمار، أن توطين الصناعة المحلية فرصة جيدة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل التي تستوعب أكبر عدد ممكن من الشباب.