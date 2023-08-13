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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير ولاية ساكسونيا: ألمانيا تخاطر بتزويد أوكرانيا بصواريخ توروس بعيدة المدى

المانيا
المانيا

حذر مايكل كريتشمر ، وزير ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا ، الأحد ، من أن ألمانيا تخاطر بالتصعيد من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ توروس بعيدة المدى ، والتي يمكن أن تضرب الأراضي الروسية.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: 'اعتادت ألمانيا أن يكون لديها استراتيجية خارجية وأمنية مسؤولة وذكية ومتوازنة. هل نحن موافقون حقًا على احتمال أن تضرب الصواريخ الألمانية روسيا؟ أنا بالتأكيد ضد تسليم صواريخ كروز'.
وفي حديثه للصحافة ، قال كريتشمر إن الحكومة الفيدرالية قد تجاوزت مرارًا 'الخطوط الحمراء' الخاصة بها من خلال تزويد كييف بأسلحة أثقل مما كان مخططًا له في الأصل.

وبحسب ما ورد تضغط كييف على برلين من أجل صواريخ توروس. صرح المستشار أولاف شولتز لـ ZDF في مقابلة يوم الأحد أن برلين تقيّم إمكانية منح هذه الرغبة. المحادثات جارية أيضًا حول ما إذا كان من الممكن تعديل السلاح لجعل ضرب أوكرانيا داخل روسيا أمرًا مستحيلًا.
أدانت روسيا الدعم العسكري الأجنبي لأوكرانيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب العام الماضي من أن جميع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستعامل كهدف مشروع للقوات الروسية وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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