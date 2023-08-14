أخبار الفن: تصريحات إلهام شاهين واشرف وزكي وتفاصيل مسلسل السفاح

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن كريم عبد العزيز ومهرجان القاهرة للدراما.



أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية 60 سنة دراما في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.



أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في أن يعود المؤلفين الكبار الي الكتابة، مؤكده ان هناك أسماء لها ثقل ويجب أن تعود ويجب أن نهتم بالكتابة، وبالنسبة للشباب نحتاج إلى مجهود اكبر.





استضافت مدينة العلمين الجديدة، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.



قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل السفاح، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، ويعرض خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد، إنه متحمس لمعرفة رأي الجمهور في العمل.