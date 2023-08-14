عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: تصريحات إلهام شاهين واشرف وزكي وتفاصيل مسلسل السفاح

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن كريم عبد العزيز ومهرجان القاهرة للدراما.

 

منهم كريم عبدالعزيز.. إلهام شاهين تعلن عن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما


أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص باحتفالية 60 سنة دراما في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة،   للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.  

 


إلهام شاهين: أتمنى عودة المؤلفين الكبار.. وأتعجب من ورش الكتابة


أعربت الفنانة إلهام شاهين،  عن أمنيتها في أن يعود المؤلفين الكبار الي الكتابة، مؤكده ان هناك أسماء لها ثقل ويجب أن تعود ويجب أن نهتم بالكتابة، وبالنسبة للشباب نحتاج إلى مجهود اكبر.
 

 

أشرف زكي: فقرة تكريم النجوم القدامي بمهرجان الدراما ستضم أسماء غير متوقعة


استضافت مدينة العلمين الجديدة، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

مؤلف مسلسل السفاح: لم ألتق صاحب الشخصية الحقيقي وهذه مفاجآت العمل


قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل السفاح، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، ويعرض خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد، إنه متحمس لمعرفة رأي الجمهور في العمل.

كريم عبد العزيز مهرجان القاهرة للدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

أغنية "عربي" تجمع بين محمد رمضان والرابر الأمريكي فيوتشر.. تفاصيل

عرض مسرحية سيد درويش بالإسكندرية في هذا الموعد

محمد حماقي يقترب من مليون مشاهدة بأغنية مش كفاية فراق

حلمي عبد الباقي وكيلا.. تشكيل لجان وهيئات نقابة المهن الموسيقية

بعد غياب 12 عاما.. تفاصيل حفل عمرو دياب في لبنان 19 أغسطس

بأغنية ماجدة الرومي .. بدء حفل نهى حافظ في مهرجان العلمين

غياب نجوم الفن عن عزاء الراحلة منحة زيتون

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 14 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 50 الف جنيه اركب سيارة فرنساوى

الأهلي يرفض التعاقد مع مهاجم الدوري الإلمانى.. تفاصيل

أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم.. الإفتاء تحددها بـ7 أمور فكم تعرف منها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح الأطفال الأيتام..صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

تحذير من علاقة انتشار أسماك القرش بارتفاع درجات الحرارة في هذه الدولة

طريقة عمل كيكة الرواني

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ