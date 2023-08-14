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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكابتن محمد طه يعود إلى رياضة كمال الأجسام بعد سن الخمسين

الكابتن محمد طه
الكابتن محمد طه

تحدث الكابتن محمد طه، لاعب كمال أجسام بعد الـ 50 عاما، عن تفاصيل عودته للرياضة فى سن كبير، قائلا: "عدت بعد سن الـ 50 لممارسة رياضة كمال الأجسام، وتحديت نفسي والجميع، ووصلت لأعلى مستوى، والرياضة أعادتنى 20 عاما للوراء.


وأكمل “محمد طه” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: أقلعت عن الرياضة لمدة 23 سنة بسبب الإصابة، ولكني عدت لممارسة الرياضة، واجتهد فى عملى والتمارين لتحقيق تلك الخطوة، متابعا: واجهت الانتقادات والناس قالو لي بعدما شاب ودوه الكتاب.


واسترسل:"رديت عليهم بالفعل وليس بالكلام، وحاليا أنا مؤهل للبطولة العربية وبإذن الله بعد 3 أشهر هكسر الدنيا فى البطولة العربية.. عندى أمل وعزيمة".

ووجه عدة نصائح للمواطنين، قائلا:"العمر مجرد رقم وأنصحم بممارسة الرياضة أفضل من الجلوس على المقهى، والالتزام بنظام غذائي".
 

كمال أجسام رياضة كمال الأجسام ممارسة الرياضة الكابتن محمد طه اخبار التوك شو

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