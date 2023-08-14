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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المدن الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار الجوي في العاصمة كييف وعدد من المدن، عقب وقوع هجوم جوي روسي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار في منطقة بيلجورود الروسية بعد ظهر أمس الأحد بعد محاولة هجوم مماثلة في وقت سابق من اليوم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت الطائرة الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود، ولم تقع إصابات أو أضرار.

 

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