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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: مهرجان القاهرة للدراما ينطلق من مدينة السحر والجمال العلمين الجديدة

نقيب المهن التمثيلية
نقيب المهن التمثيلية

أشاد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بمدينة العلمين الجديدة، بانطلاق مهرجان القاهرة الدرامي، مشيرا إلى أن هذا المهرجان ينطلق من مدينة السحر والجمال مدينة العلمين الجديدة.

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أشرف زكي: فقرة تكريم النجوم القدامي بمهرجان الدراما ستضم أسماء غير متوقعة

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، أن أوجه الدعوة لكل المبدعين في الدراما للمشاركة في هذا الحدث الهام، متابعا أن أقول لكل المبدعين شكرا لانكم اسعتونا ب60 عاما دراما.


وأشار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن مهرجان العلمين فرض نفسه على الساحة ونجح، ووجودنا كجزء من هذا الحدث والنجاح مهم جدا، والتاريخ يكتب ويسجل بأن مهرجان مثل هذا باننا كنا فيه والحمد لله، وسنرى فيه محطات مهمة من التكريمات، وتكريم 60 سنة من عمر الدراما المصرية، ونتمنى أن نحتفل بما يليق بمكانة مصر كهوليود للشرق.

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