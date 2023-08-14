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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا جديدًا عن مخاطر سلك المواعين. 

 

وقالت سماح “خلي بالك وانتي بتغسلي الحلل الألمونيوم بلاش سلك خشن يفضل إسفنجة مواعيين ناعمة”؛ وذلك لإن غسيل بسلك يسبب خدوشًا في قلب الحلة أو الطبق ودا بيسهل عملية تتطاير جزء من الألمونيوم وقت الطبخ دا غير استقرار بقايا أكل بالخدوش دي واللي تصبح محملة ببعض الجراثيم الخطيىرة اللي هتنتشر عن تاني استخدام.
 

تعالي نشوف المشكلة

وتابعت " حلل الالمونيوم قد تصيب بالزهايمر فهى لها أضرار إذا طبخنا فيها أغذية تحتوى على أحماض عضوية مثل الطماطم والسبانخ والباذنجان والليمون، وينتج عنها ذوبان الألمونيوم من أوانى الطبخ وتكوين رواسب بيضاء وتلوث الطعام عند دخول كميات كبيرة من الالمونيوم للجسم يؤدى لتجمعه فى عظامه وجهازه العصبى خاصة المخ الذى تترسب فيه جزيئات الالمونيوم على شكل رقائق صغيرة تدمر خلايا المخ واكثر الناس تعرضا للتسمم مريض الفشل الكلوى  المزمن والعاملون فى مجال صناعة الالمونيوم لذلك يجب ان نطبخ في الحلل الاستانليس ستيل. أو الحلل الزجاج الحراري أو الصاج  الأبيض، وأواني البرام الفخار غير المطلي لأن المطلي واللامع من الداخل يدخل لطلائه أيضا مادة الرصاص المضرة. 
 

الدكتورة سماح نوح الألمونيوم مريض الفشل الكلوى مرض خطير خلايا المخ الفشل الكلوي

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