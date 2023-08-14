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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة أسبوع.. فتح الباب للمتخلفين عن موعد استلام فيزا منطقة بورسعيد الحرة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن أنه سيتم  فتح باب التخلفات الذين لم يتمكنوا من استلام فيزا المنطقة الحره الخاصة بهم في ميعادها. 

وأوضح محافظ بورسعيد ، فى تصريحات خاصة انه سيتم فتح الباب  للمرحلة الاولى والثانيه والثالثه من اليوم الاثنين الموافق 14/8/2023 حتي الأثنين 21/8/2023 من الساعه الثامنه والنصف صباحا حتي الثالثة عصر

ولفت محافظ بورسعيد ، إلىأنه  سيتم اعدام باقي البطايق التي لم يتم استلامها خلال تلك الفترة حتي 21/8/2023.

هذا و يتم توزيع البطاقات من مقر"  ديوان عام محافظة بورسعيد "،  من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

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و سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحره في بداية أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء اي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الاجهزة الحكوميه والغير حكومية.

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