خلطوا بينه ومشتبه آخر.. الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقًا بقوة خلال رميه النفايات| فيديو

اعتقلت الشرطة في ولاية ميشيجان الأمريكية، فتى من أصول إفريقية يبلغ من العمر 12 عامًا، وقيدته بالأصفاد، خلال إخراجه النفايات من منزله، بحجة أنه يشبه سارق سيارة مشتبه به في المنطقة.

ووثق مقطع فيديو، الشرطة وهي تقيد يدي الشاب وهو أمريكي من أصول إفريقية، بعد أن قام بوضع القمامة في الحاوية خارج منزله بعد ظهر يوم الخميس، وفقا لأسرته.

وعقب ذلك تم نقله إلى سيارة الشرطة بينما سأل والده ضابطا عن سبب تقييد يدي ابنه بالأصفاد.

وكان الشاب يرتدي قميصًا أبيض وسروالا قصيرًا من النيون، وهي ملابس قالت الشرطة إنها تتطابق مع وصف المشتبه به.

وقال محامو العائلة ، إن الصبي أصيب بصدمة نفسية بسبب الحادث ولم يعد يريد الخروج من المنزل، مؤكدين أن العائلة تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد إدارة الشرطة.

وبعدما أثار مقطع فيديو التقط للحادثة انتقادات واسعة النطاق، اعتذرت إدارة الشرطة في مدينة لانسينج، ووصفت الحادث بأنه "حالة مؤسفة".

ونشرت إدارة الشرطة صورة مموهة للشاب والمشتبه به، مشيرة إلى أن ملابسهما "متشابهة جدا".