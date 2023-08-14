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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عارفين فين.. مصدر باتحاد الكرة يكشف تفاصيل غياب بيريرا عن معسكر الحكام

صدى البلد

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، تفاصيل اختفاء البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، عن معسكر الحكام الواعدين، والذي تختتم فعالياته اليوم.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة لا يعلم مكان تواجد بيريرا حاليا، حيث أن البرتغالي طلب إجازة دون أن يكشف لهم ما إذا كان سيقضي الإجازة داخل مصر أم خارجها.

وأشار إلى أن زوجة بيريرا متواجدة في مصر بعد أن حرص على حضورها للإقامة برفقته منذ فترة، لذلك لا يوجد أي سبب لحصوله على إجازة حاليا.

وأكد أن إجازة بيريرا تثير تساؤلات داخل اتحاد الكرة، خاصة أنها جاءت مع معسكرات الحكام والتي يفترض أن يحضرها الخبير البرتغالي مع الحكام المشاركين في المعسكرات، لاعطائهم من خبرته.

وانطلق الفترة الماضية معسكر للحكام التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا-  بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، والمحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.

وشهد المعسكر حضور محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، أحمد أبو العلا ومجدي رزق عضوا اللجنة، المعد البدني محمد طه والإداري أحمد فاروق.

اتحاد الكرة بيريرا فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام معسكر الحكام

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