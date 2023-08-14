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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم جديد في الهجوم المضاد.. أوكرانيا تستعيد جزءًا آخر من أراضي باخموت

باخموت
باخموت

أعلنت أوكرانيا اليوم الاثنين، استعادة جزءًا جديدًا من الأراضي بمحيط بلدة باخموت الشرقية التي دمرتها الحرب الروسية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في تصريحات للتليفزيون الحكومي "في قطاع باخموت، تم تحرير 3 كم (1.2 ميلا ) الأسبوع الماضي".

وأضافت "في المجموع، تم تحرير 40 كم في الجناح الجنوبي لقطاع باخموت".

وشنت أوكرانيا هجومًا مضادًا في يونيو الماضي، بعد تشكيل كتائب هجومية وتخزين أسلحة تبرع بها الغرب لكنها أقرت بإحراز تقدم بطيء.

وتضغط القوات الأوكرانية أيضًا ضد القوات الروسية الراسخة في جنوب البلاد في منطقتين قال الكرملين إنه ضمهما العام الماضي.

وأوضحت ماليار أن القوات الأوكرانية كانت تندفع باتجاه بلدتي ميليتوبول وبيرديانسك اللتين تسيطر عليهما روسيا، مضيفة أن “الأعمال العدائية مستمرة في أوروزين في منطقة دونيتسك”.

لكنها تابعت قولها “لدينا بعض النجاحات هناك”، مؤكدة أن القوات الأوكرانية نفذت "مهام معينة" على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

أوكرانيا باخموت الحرب الروسية بلدة باخموت قطاع باخموت نائبة وزير الدفاع الأوكراني

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