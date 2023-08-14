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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

263 محضر إشغال في حملات مكبرة بالمنيا

إزالة الإشغالات بالمنيا
إزالة الإشغالات بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 

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وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتحرير 25 محضرا متنوعا خلال حملة على شوارع المدينة وذلك لرفع الإشغالات وتيسير حركة السير أمام المواطنين .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من تحرير 231 محضرا خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بمحيط شوارع ( سيف باشا، المأمون، الإدارة التعليمية، العرفانى، تونى بك) بحى شمال ملوى ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة المنيا، تم تحرير 7 محاضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام ولعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاه فى وضع اشغالات و توفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .

 

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