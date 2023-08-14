مقتل جندي إسرائيلي في تدريبات | وجيش الاحتلال يفتح تحقيقًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة النخبة، صباح اليوم، أثناء تدريبات بقاعدة عسكرية وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سقط جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم أثناء تدريباته في وسط البلاد".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فأن الجندي على ما يبدو فقد وعيه نتيجة الجفاف والإجهاد الحراري بسبب الحرارة التي سادت بالأمس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن فرق طبية وصلت إلى مكان الحادث أجرت الإنعاش القلبي الرئوي للجندي ، وفي النهاية أعلن وفاته.

وعقب الحادث أمرت السلطات العسكرية بوقف فوري لجميع تدريبات القوة والرجل على الأرض بغض النظر عن مكان التدريب ومنع ممارسة أي نشاط بدني شاق لمدة 24 ساعة.

من جانبها، فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيق في ملابسات الحادث ، وفي نهاية التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.