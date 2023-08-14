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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محسن منصور ينتهي من الليلة كبيرة بـ لوك جديد .. صور

محسن منصور
محسن منصور

انتهي الفنان محسن منصور من تصوير مشاهده بمسلسل الليله كبيرة الدي يقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.


وظهر محسن منصور في كواليس العمل بـ لوك مختلف وجديد تماما عما قدمه من قبل في اي عمل من اعماله الفنية.


ومن ناحيته اعرب محسن منصور عن سعادته البالغة بخوض هذه التجربة الكوميدية التي قال عنها ان كافة ابطال العمل سيظهروا لجمهورهم بشكل جديد ومختلف تماما وانهم حرصوا على تقديم وجبة كوميدية دسمة للجمهور.

 مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني وانتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

الليلة كبيرة الفنان محسن منصور محسن منصور مسلسل الليلة كبيرة إسلام المدني

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