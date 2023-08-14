للمصريين في الخارج.. شروط وقيمة وثيقة معاش بكرة بالدولار.. تفاصيل

استعرض الدكتور أحمد عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، تفاصيل وثيقة «معاش بكره» بالدولار للمصريين في الخارج، والتي أطلقتها الشركة اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضاف عبدالعزيز على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الوثيقة، أن الوثيقة الجديدة توفر معاشاً للمصريين في الخارج على دفعة واحدة عند الوصول لسن الاستحقاق أو دفعات مضمونة على مدد 10 سنوات أو 15 عاماً بدورية صرف محددة موضحا أن الحد الأنى لمدة الوثيقة 5 سنوات والحد الأقصى لعمر العميل عند الاشتراك 59 عاماً.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز أن الوثيقة تتيح فترات استحقاق متنوعة تتضمن بلوغ العميل 50 عاماً أو 55 عاماً أو 60 عاماً او 65 عاماً، كما تتيح للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى شريطة اختلاف تاريخ الاستحقاق.

وتابع :الوثيقة تتميز بالمرونة في تحديد قيمة الأقساط دون الإلتزام بدورية السداد شريطة بلوغ أول قسط 500 دولار ثم تتيح الشركة للعميل سداد بقيمة أقساط العام في التوقيت الملائم له بحد أدنى 50 دولار يومياً وبحد أقصى 10 آلاف دولار سنوياً.

وأكد عبدالعزيز،أن هذه الوثيقة تأتي امتدادا لنجاح وثيقة معاش بكره التي أطلقها منذ عامين ونصف تقدم الشركة اليوم وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج مع إتاحة الحصول عليها بشكل رقمي وحصري من خلال الموقع للشركة وتطبيقات الهاتف المحمول من الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن قطاع التأمين شهد استحداث أدوات جديدة تتمثل في الاتاحة التكنولوجية مما سيسهل التوزيع والوصول للعملاء مما سيحقق الشمول المالي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي المحلي.