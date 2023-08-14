عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمصريين في الخارج.. شروط وقيمة وثيقة معاش بكرة بالدولار.. تفاصيل

صدى البلد

استعرض الدكتور أحمد عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، تفاصيل وثيقة «معاش بكره» بالدولار للمصريين في الخارج، والتي أطلقتها الشركة اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضاف عبدالعزيز على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق الوثيقة، أن الوثيقة الجديدة توفر معاشاً للمصريين في الخارج على دفعة واحدة عند الوصول لسن الاستحقاق أو دفعات مضمونة على مدد 10 سنوات أو 15 عاماً بدورية صرف محددة موضحا أن الحد الأنى لمدة الوثيقة 5 سنوات والحد الأقصى لعمر العميل عند الاشتراك 59 عاماً.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز أن الوثيقة تتيح فترات استحقاق متنوعة تتضمن بلوغ العميل 50 عاماً أو 55 عاماً أو 60 عاماً او 65 عاماً، كما تتيح  للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى شريطة اختلاف تاريخ الاستحقاق.

وتابع :الوثيقة تتميز بالمرونة في تحديد قيمة الأقساط دون الإلتزام بدورية السداد شريطة بلوغ أول قسط 500 دولار ثم تتيح الشركة للعميل سداد بقيمة أقساط العام في التوقيت الملائم له بحد أدنى 50 دولار يومياً وبحد أقصى 10 آلاف دولار سنوياً.

وأكد عبدالعزيز،أن هذه الوثيقة تأتي امتدادا لنجاح وثيقة معاش بكره التي أطلقها منذ عامين ونصف تقدم الشركة اليوم وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج مع إتاحة الحصول عليها بشكل رقمي وحصري من خلال الموقع للشركة وتطبيقات الهاتف المحمول من الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن قطاع التأمين شهد استحداث أدوات جديدة تتمثل في الاتاحة التكنولوجية مما سيسهل التوزيع والوصول للعملاء مما سيحقق الشمول المالي وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي المحلي.

أحمد عبدالعزيز استحقاق الهاتف المحمول الهاتف المحمو البنك الأهلى المصرى التكنولوجية البنك الاهلي الشمول المالي الناتج القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: تجربة الحكومة اليمينة الكاملة فشلت

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

نشرة الحوادث| أحمد فلوكس فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

روسيا تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ تفوق سرعة الصوت

خبيرة تغذية توضح طريقة آمنة لإنقاص الوزن بمعدل 5 كيلو أسبوعياً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

مصطفى قمر يكشف تفاصيل جديدة عن أولاد حريم كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ