عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل طبية ونفسية اجتماعية، إذ تم العثور وفقا لأحدث الأبحاث على وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم وزيادة فرصة إصابة الشخص بالاكتئاب.
 

txt

لن تصدق.. المضادات الحيوية تتأثر بسبب غريب مما يؤدي للوفاة |تفاصيل

txt

تحذير لمرضى الضغط من تناول هذا الطعام| تفاصيل

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن فيتامين D ضروري عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قوة العظام وتقوية جهاز المناعة، لكن تطرقت أبحاث جديدة إلى بحث ما إذا كان هناك صلة بين فيتامين D والاكتئاب، حيث توافرت مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى وجود علاقة محتملة بين انخفاض مستويات فيتامين D المنتشرة في الدم والاكتئاب.

وتحتوي عضلات جسمك وقلبك ودماغك وجهازك المناعي على مستقبلات فيتامين د، وينقل الجسم الفيتامين إلى الكلى والكبد ، ليتحول إلى هرمون نشط يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم.

ويكتسب الجسم فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أيضًا أن تكون بعض الأطعمة والمكملات الغذائية مصادر جيدة لفيتامين د، كما يتمتع الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بمستوى عالٍ من الميلانين.

نقص فيتامين د يؤثر على الصحة العقليةوالاكتئاب

قد يساهم انخفاض مستويات فيتامين د في الإصابة بمرض الاكتئاب وانفصام الشخصية لدى البالغين، فضلا عن الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي.

فيتامين د نقص فيتامين د الإكتئاب إنفصام الشخصية اعراض نقص فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

موضوعات متعلقة

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

علامات نقص الحديد لدى الرضع والأطفال والحامل

نشرة المرأة والصحة| وفاة طرزان الغربية بسبب أضرار المنشطات.. هذه المشروبات تسبب كوارث صحية لمرضى الضغط

تحذير لمرضى الضغط من تناول هذا الطعام| تفاصيل

احذر.. تناول العلكة يسبب مرضا خطيرا

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأسود؟

أحلى من الجاهزة.. طريقة تحضير كيك الكوكيز

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

الخليج السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم محمد شريف.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ