لن تصدق.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل طبية ونفسية اجتماعية، إذ تم العثور وفقا لأحدث الأبحاث على وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم وزيادة فرصة إصابة الشخص بالاكتئاب.



ومن المعروف منذ فترة طويلة أن فيتامين D ضروري عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قوة العظام وتقوية جهاز المناعة، لكن تطرقت أبحاث جديدة إلى بحث ما إذا كان هناك صلة بين فيتامين D والاكتئاب، حيث توافرت مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى وجود علاقة محتملة بين انخفاض مستويات فيتامين D المنتشرة في الدم والاكتئاب.

وتحتوي عضلات جسمك وقلبك ودماغك وجهازك المناعي على مستقبلات فيتامين د، وينقل الجسم الفيتامين إلى الكلى والكبد ، ليتحول إلى هرمون نشط يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم.

ويكتسب الجسم فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويمكن أيضًا أن تكون بعض الأطعمة والمكملات الغذائية مصادر جيدة لفيتامين د، كما يتمتع الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بمستوى عالٍ من الميلانين.

نقص فيتامين د يؤثر على الصحة العقليةوالاكتئاب

قد يساهم انخفاض مستويات فيتامين د في الإصابة بمرض الاكتئاب وانفصام الشخصية لدى البالغين، فضلا عن الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي.