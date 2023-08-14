عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة انفجار مدوي لمنزل كامل في الولايات المتحدة

لحظة انفجار مدوي
لحظة انفجار مدوي لمنزل كامل في الولايات المتحدة

أظهر مقطع فيديو مرعب، التقطته كاميرا منزلية ، اللحظة المرعبة التي أسفر فيها انفجار منزل عن مقتل خمسة أشخاص في شارع سكني في الولايات المتحدة.

 

 وأكد لاني كونلي ، رئيس شرطة بلوم بورو ، أنه تم انتشال جثث أربعة بالغين وطفل من الحطام بعد وقوع الانفجار قبل الساعة 10:30 بقليل يوم السبت (12 أغسطس) في بلوم بولاية بنسلفانيا.

 

وتقول السلطات إن المنزل المكون من ثلاثة طوابق  دمر في الانفجار كما لحقت أضرار بعشرات المنازل الأخرى.

ومنذ ذلك الحين ، بدأت اللقطات التي تم التقاطها من كاميرا  منزلية عبر الشارع من رينغ تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تظهر لحظة الانفجار ، الذي تسبب في تطاير الحطام في الهواء مع تدمير المنزل بالكامل.

 

 قال ريتش فيتزجيرالد ، المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني ، "هذا بالتأكيد يوم حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي هذه المنطقة". 

 

وأكد ستيف إمبارلينا ، نائب مدير خدمات الإطفاء والطوارئ في مقاطعة أليغيني، أنه من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم إلى المستشفى، تم إطلاق سراح شخصين لأن أحدهم لا يزال في حالة حرجة.

مقطع فيديو مرعب انفجار منزل مقتل خمسة شرطة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

موضوعات متعلقة

تجربة مدونة سودانية في الساحل الشمالي.. باباي: سياحة وثقافة ورياضة

شاهد| ماذا وجدت أشهر غواصة مسنة بأعمق خندق في المحيط الهادي

عايز يفضل شباب للأبد | قصة ملياردير أمريكي مع الموت

اكتشاف كائن بحري مريب بـ20 قدمًا في أعماق محيط بـ القارة القطبية

مراهقات يعتدين على عاملة مُسنة لسرقة نظارة شمس بإحدى الولايات الأمريكية|صور

شابة بريطانية تنهي حياة أمها وتهرب من مستشفى المجانين .. ما القصة؟

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

نفسي ألتزم في الصلاة ومش عارف.. دار الإفتاء تقدم النصيحة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ