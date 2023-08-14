شاهد| لحظة انفجار مدوي لمنزل كامل في الولايات المتحدة

أظهر مقطع فيديو مرعب، التقطته كاميرا منزلية ، اللحظة المرعبة التي أسفر فيها انفجار منزل عن مقتل خمسة أشخاص في شارع سكني في الولايات المتحدة.

وأكد لاني كونلي ، رئيس شرطة بلوم بورو ، أنه تم انتشال جثث أربعة بالغين وطفل من الحطام بعد وقوع الانفجار قبل الساعة 10:30 بقليل يوم السبت (12 أغسطس) في بلوم بولاية بنسلفانيا.

وتقول السلطات إن المنزل المكون من ثلاثة طوابق دمر في الانفجار كما لحقت أضرار بعشرات المنازل الأخرى.

ومنذ ذلك الحين ، بدأت اللقطات التي تم التقاطها من كاميرا منزلية عبر الشارع من رينغ تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تظهر لحظة الانفجار ، الذي تسبب في تطاير الحطام في الهواء مع تدمير المنزل بالكامل.

قال ريتش فيتزجيرالد ، المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني ، "هذا بالتأكيد يوم حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي هذه المنطقة".

وأكد ستيف إمبارلينا ، نائب مدير خدمات الإطفاء والطوارئ في مقاطعة أليغيني، أنه من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم إلى المستشفى، تم إطلاق سراح شخصين لأن أحدهم لا يزال في حالة حرجة.