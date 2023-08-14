قرار عاجل من الكويت بشأن أسعار النفط

تستعد الكويت لرفع سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتًا إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وذلك بعد إعلان مؤسسة البترول سعر البيع الرسمي لشحناتها إلى عملائها في آسيا.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، خفضت الكويت سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر سبتمبر إلى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي، أي بأقل عشرة سنتات عن الشهر السابق.

يذكر أن الكويت سجلت فائضًا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى في 9 سنوات، بعد ارتفاع أسعار النفط الذي شكلت عائداته أكثر من 90٪ من إجمالي إيرادات الكويت.

وبلغت الإيرادات النفطية 92.7٪ من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارًا.

وبلغ معدل الانتاج اليومي 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7٪ من احتياطات العام النفطية.