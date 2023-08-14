عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ابنة عالم كبير.. تكليف عميدة جديدة لصيدلة بنات جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع الدكتورة زينب القصبي

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة زينب القصبي زلط، أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة الكلية.

 

وتعتبر الدكتورة زينب القصبي زلط، هي ابنة الدكتور القصبي محمود زلط، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

 

وتوفي الدكتور القصبي محمود زلط، في الأول من يناير عام 2015، وكان رحمة الله عليه من رجال الدراسات القرآنية، وله في تفسير آيات الأحكام 4 كتب، ولم يشغله ذلك عن الفكر المعاصر فأعد واحدة من أوسع الدراسات عن ظاهرة "المراجعات الشرعية"، التي كانت بادرة الرجوع عن منهج العنف لدى بعض الجماعات الإرهابية، وشغَل - رحمه الله - عدَّة مناصب كان آخِرها نائب رئيس جامعة الأزهر، ثم تفرَّغ لهيئة كبار العلماء التي كان أحد أعضائها المؤسِّسين.

وبعد وفاة العالم الجليل، تبرع أبناؤه، بمكتبة المرحوم الدكتور القصبي زلط، لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بفرع الجامعة بالسادات.

زينب القصبي زلط الدكتور القصبي محمود زلط كلية الصيدلة جامعة الأزهر هيئة كبار العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

ترشيحاتنا

الدنمارك تعتذر عن حرق المصحف.. وإجراء قانوني عاجل لوقف هذه الأعمال

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

زلزال مدمر يضرب الحدود بين الهند وبنجلاديش

أول رد فعل من مجدي أفشة بعد تجديد عقده مع الأهلي

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يفضح خطط بولندا لغزو غرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تفرض قانونا جديدا على الملابس.. "الشورت" القصير للرجال فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

انتبه.. أعراض التسمم الغذائي وفي الدم وعند الأطفال

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ