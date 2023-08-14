ابنة عالم كبير.. تكليف عميدة جديدة لصيدلة بنات جامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة زينب القصبي زلط، أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة الكلية.

وتعتبر الدكتورة زينب القصبي زلط، هي ابنة الدكتور القصبي محمود زلط، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وتوفي الدكتور القصبي محمود زلط، في الأول من يناير عام 2015، وكان رحمة الله عليه من رجال الدراسات القرآنية، وله في تفسير آيات الأحكام 4 كتب، ولم يشغله ذلك عن الفكر المعاصر فأعد واحدة من أوسع الدراسات عن ظاهرة "المراجعات الشرعية"، التي كانت بادرة الرجوع عن منهج العنف لدى بعض الجماعات الإرهابية، وشغَل - رحمه الله - عدَّة مناصب كان آخِرها نائب رئيس جامعة الأزهر، ثم تفرَّغ لهيئة كبار العلماء التي كان أحد أعضائها المؤسِّسين.

وبعد وفاة العالم الجليل، تبرع أبناؤه، بمكتبة المرحوم الدكتور القصبي زلط، لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بفرع الجامعة بالسادات.