عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. تناول هذا النوع من التوابل على الريق وشاهد النتيجة

مشروبات
مشروبات

تعرف أوراق الغار بخصائصها الطبية القديمة وفوائدها الصحية المختلفة، وجد أن أوراق الغار تمتلك خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ، وكلها يمكن أن تساعد في إدارة بعض الحالات الصحية، حتى الأيورفيدا تعتبر هذه العشبة علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج الأمراض المختلفة.

هل أنت مستعد لمعرفة الفوائد الصحية لأوراق الغار؟

txt

لن تصدق.. المضادات الحيوية تتأثر بسبب غريب مما يؤدي للوفاة |تفاصيل

txt

تحذير لمرضى الضغط من تناول هذا الطعام| تفاصيل

1. جيد لإدارة مرض السكري

هل تجد صعوبة في التعامل مع مرض السكري؟ حسنًا ، إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري أو كنت قد طورت بالفعل الحالة ، فإن استهلاك أوراق الغار مثالي لك، يمكن أن يخفض مستويات السكر لديك ويثبت فعاليته في التعامل مع مرض السكري من النوع 2، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول

2 . يحسن الهضم

قد يكون لأوراق الغار تأثير على الجهاز الهضمي من خلال منع تلف المعدة وتعزيز التبول، هذا يساعد على إطلاق السموم في الجسم ويساعد في صحة الكلى، علاوة على ذلك ، فإن المركبات العضوية الموجودة في أوراق الغار فعالة للغاية في المساعدة على اضطراب المعدة ، وتهدئة متلازمة القولون العصبي أو حتى تسهيل هضم.

 

الغار أوراق الغار السكري الهضم القولون العصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

مصدر قضائي : فنان شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس .. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

موضوعات متعلقة

لن تصدق.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

متحور كورونا الجديد .. أعراض منتشرة وغريبة لـ إيريس عالميًا

متشتريش بالغالي.. طريقة تحضير سيراتشا صوص بالخطوات

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

علامات نقص الحديد لدى الرضع والأطفال والحامل

نشرة المرأة والصحة| وفاة طرزان الغربية بسبب أضرار المنشطات.. هذه المشروبات تسبب كوارث صحية لمرضى الضغط

تحذير لمرضى الضغط من تناول هذا الطعام| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتواصل مع الجهات الأمنية للسماح بالحضور الجماهيري الكامل

طريقة واحدة لخفض أسعار اللحوم والدواجن فى مصر| تفاصيل

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

خسائر بالمليارات.. أزمة كبيرة على حدود النيجر وبنين

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية تابعة للشاباك في قطاع غزة

حاكم دونيستك يوضح حقيقة بدء الموجة الثانية من الهجوم المضاد الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ