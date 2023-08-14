رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبيرعب حسابه: "‏الأهلي يودع محمد شريف رسمياً غداً .. إلي الخليج السعودي لمدة عامين".

كما أعلن عمر ربيع ياسين عن انتقال محمد شريف الي الخليج السعودي بمقابل مغري.

و كتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: محمد شريف ينتقل الي الخليج السعودي مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ٣ مواسم مع شرط جزائي في عقده لصالح النادي الاهلي تبلغ قيمته ١٥٠ مليون جنيه في حالة عودته الي الدوري المصري.

وأبدت إدارة الأهلي موافقة مبدئية على رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناء علي العروض التي تلقاها النادي في الساعات الأخيرة.

ووضعت الإدارة الحمراء شرطين رئيسيين للموافقة علي رحيل اللاعب أولهما تمديد تعاقده الذي ينتهي الموسم الجاري لأربع سنوات قادمة ويخرج معاراً لمدة عام والثاني ان تكون القيمة المالية للإعارة لمدة موسم مليون ونصف المليون دولار.

وتلقي الأهلي عرضين رسميين من فاتح جمارك التركي لضم اللاعب مقابل مليون دولار بشكل نهائي وعرض أخر من الخليج السعودي دون أن يحدد القيمة المالية، ورفض مسئولي القلعة الحمراء العرض التركي لرغبتهم في خروج شريف معاراً وليس البيع النهائي.