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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

حسين الشحات
حسين الشحات

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات جديدة في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب عمر ربيع ياسين : الشيبي يمثل بشخصه أمام النيابة العامة و يدلي بأقواله في بلاغه ضد حسين الشحات.

وما زالت أزمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات ومحمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز مستمرة، بعد أن صفعه على وجهه أمام الجميع، وبالرغم من اعتذار الشحات وصدور عقوبة ضده من قبل النادي الأهلي لم يتنازل الشيبي عن بلاغه.

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أزمة الشحات والشيبي

تستعد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد نظر استئناف بيراميدز بشأن عقوبة حسين الشحات لاعب النادي عقب صفعه لمحمد الشيبي لاعب الفريق.

 

استئناف بيراميدز

وأرسل بيراميدز تظلما بشكل رسمي على عقوبة حسين الشحات لاعب النادي الأهلى التي صدرت من لجنة المسابقات برابطة الأندية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إصدار لجنة التظلمات قرارها بشأن استئناف بيراميدز.

إيقاف حسين الشحات

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

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