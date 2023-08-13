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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يستمتع بالإجازة الصيفية في عرض البحر.. شاهد

حسين الشحات
حسين الشحات

شارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" وهو يقضي إجازته الصيفية.


وظهر حسين الشحات رفقة شقيقه، في عرض البحر وهما يستمتعان بالاجازة الصيفية، وعلق عليها قائلا، "مكسيكي".

وساهم الشحات رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

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