دونجا: صفعة الشحات للشيبي تصرف غير مقبول

أكد محمود عبد العاطي دونجا، لاعب نادي بيراميدز، إن صفعة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي لزميله المغربي، محمد الشيبي ، خلال مباراة الفريقين، تصرف غير مقبول.

وقال دونجا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" الشيبي مستفز دائما في التدريبات، و صفعة الشحات للشيبي تصرف غير مقبول".

وواصل : " عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين الذين يتدربون في صمت، واللاعب ملتزما ولا يتأخر عن المران وعلي جبر مثله أيضا ولذلك يتواجد بالمنتخب".

وأكمل: "أحمد الشناوي قدم موسما رائعا وكان الأكثر حفاظا على نظافة شباكه بالدوري، كان يجب أن يتم استدعائه للمنتخب بالمعسكر الأخير".

وشدد :" أنا متنازل عن مستحقاتي لدى الإسماعيلي محبة في الأصفر وفي جمهور الدراويش، كنت امتلك شيك من يحيى الكومي وعندما توجهت لصرفه وجدته بدون رصيد، وعندما واجهته قال لي: "اشتكيني ولكنني لم أفعل".