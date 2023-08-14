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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلو طالبان: نشعر بالملل ونتوق إلى معارك جديدة

صدى البلد

جدد تدفق شباب حركة طالبان المخاوف من انتشار التطرف العنيف عبر حدود أفغانستان منذ انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. أعيد تعيين العديد من المقاتلين في طالبان كجنود، واشتكى عدد منهم، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، مرارًا من أنهم يشعرون بالملل ويتوقون للعودة إلى الجهاد.

قال أحد مقاتلي طالبان في شريط فيديو له وهو في طريقه إلى باكستان شاهدته صحيفة نيويورك تايمز: "توقعنا الوحيد هو أن نستشهد". وقال أقاربه إن قوات الأمن الباكستانية قتلته بعد نحو شهر.

في الوقت الذي يجد فيه جيل من المقاتلين نشأوا في الحرب نفسه عالقًا في بلد ينعم بالسلام، عبر المئات من جنود طالبان الشباب بشكل غير قانوني إلى باكستان للقتال جنبًا إلى جنب مع جماعة متمردة، وفقًا لأعضاء طالبان والقادة المحليين والمحللين الأمنيين.

يقول الكثيرون، إنهم مصممون على مواصلة الجهاد - أينما يأخذهم ذلك في العالم. جددت الهجرة الجماعية المخاوف القائمة منذ فترة طويلة من انتشار التطرف العنيف من أفغانستان تحت حكم طالبان وزعزعة استقرار الدول المجاورة أو الوصول في يوم من الأيام إلى أهداف غربية. 

دقت دول من روسيا والصين إلى الولايات المتحدة وإيران جميعًا مخاوف بشأن احتمال عودة ظهور الجماعات الإرهابية في أفغانستان، مثل القاعدة وداعش، مع المزيد من الطموحات العالمية.

وأدانت قيادة طالبان علنا تدفق المقاتلين إلى الخارج. الرجال، الذين اعترفوا بأنهم ذهبوا إلى باكستان دون إذن رسمي، انضموا إلى جماعة متشددة تعرف باسم تحريك طالبان باكستان، أو تي تي بي، والتي تسعى إلى فرض حكم إسلامي صارم.

اتهمت السلطات الباكستانية المسؤولين الأفغان بإيواء الجماعات الإرهابية وغض الطرف عن انضمام جنودهم إليها، وهو ما ينفيه مسؤولو طالبان.

ليس من الواضح بالضبط عدد الأفغان الذين عبروا الحدود للانضمام إلى تي تي بي، أو أي مجموعات أخرى، لكنها أقلية صغيرة من عشرات الآلاف من مقاتلي طالبان السابقين.

قال عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، "الشباب يبحثون عن الإثارة والمغامرة، وهذه المغامرة لا تعكس الاتجاهات المشتركة أو الرأي العام، بل هي شذوذ."

وقال أحد أعضاء حركة طالبان في إحدى الأمسيات مع حفنة من زملائه في كابول: "لقد تم تأمين السلام والأمن في بلدنا، لذلك نحن الآن بحاجة للقتال في دول أخرى وتأمين حقوق المسلمين الآخرين. وأضاف صديقه: "الذهاب إلى هناك ومواصلة جهادنا هناك أهم من البقاء في بلدنا. 

ناشد المسؤولون الباكستانيون طالبان لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعابر الحدودية. يوم الأحد، ألمح قائد الجيش الباكستاني، الجنرال سيد عاصم منير، إلى أن بلاده ستستخدم القوة إذا فشلت أفغانستان في التحرك، مشيرًا إلى مخاوف بشأن "ملاذات" للمسلحين على الأراضي الأفغانية. وقال إن باكستان "لن تألو جهدا في تفكيك الشبكات الإرهابية وحماية مواطنيها بأي ثمن". 

وردا على ذلك نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم إدارة طالبان تلك الاتهامات وقال إن "أراضي أفغانستان لن تستخدم ضد أمن أي دولة". كما حذر وزير دفاع طالبان بالوكالة مولوي محمد يعقوب مقاتلي طالبان السابقين من شن هجمات خارج أفغانستان.

طالبان إرهاب باكستان

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