عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 50 ناشرا.. محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض الصيفي لدار المعارف

افتتاح معرض دار المعارف
افتتاح معرض دار المعارف وسط الاسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم، الإثنين، المعرض الصيفي السادس للكتاب لمؤسسة دار المعارف بفرع المؤسسة بمحطة الرمل، ويأتي المعرض ضمن مبادرة دار المعارف "أسرة تقرأ.. أمة تنهض"، لتشجيع الأسر المصرية لإعادة دعم عادة القراءة، جاء المعرض بمشاركة أكثر من ٥٠ ناشرا.

آثار الإسكندرية: 99% نسبة الإنجاز بمشروع الحماية البحرية لقلعة "قايتباي"

شهد افتتاح المعرض؛ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، وكوكبة من الكتاب والمثقفين بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن الإسكندرية كانت وستظل دائما مدينة الأدب والفن والثقافة، فهي من المدن التي بها العديد  من الصروح الثقافية الهامة ومن بينها: دار المعارف التى تعد من أشهر وأقدم دور النشر في مصر فقد تم انشاؤها عام ١٨٩٠ ، لافتاً إلى أن  دار المعارف قد أثرت المكتبة العربية بالنشر لكبار الأدباء؛ أمثال: عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والدكتور شوقي ضيف، وتوفيق الحكيم.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مؤكدا أن القراءة هي التي تشكل وعي المجتمع، ومسئولية كل أسرة أن تشجع أبنائها على والقراءة؛ مما يؤثر بشكل كبير على السلوكيات العامة، لافتاً إلى أنه يقدم كامل الدعم لكي يستمر المعرض لفترة أكبر وخاصة أنه يقدم الكتب للمواطنين بأسعار مخفضة تبدأ من ٥ جنية، ودعا الشريف أهالي الإسكندرية وزوارها لتفقد المعرض والاستفادة منه.

ومن جانبه، أشار سعيد عبده إلى أن المعرض يضم أكثر من ٥٠ ناشرا، ويتيح الفرصة للكتاب والأدباء الجدد، كما يقام في المعرض ورش للرسم ، مضيفا بأن نسب الخصم تتراوح من ٢٠ إلى ٥٠٪ بالإضافة إلى وجود العديد من المجموعات المخفضة.

الاسكندرية الأسر المصرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اتحاد الناشرين المصريين أثار الإسكندرية الدكتور طه حسين الدكتور أحمد زايد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف رئيس اتحاد الناشرين المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

ترشيحاتنا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ